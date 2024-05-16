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D'OLIVA СТИК-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.8 г - Киев (113324) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
117,00
Экономия: -9,36 грн
107,64 грн
Жолдифарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
125,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
117,31
Экономия: -0,28 грн
117,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
123,84
Экономия: -1,00 грн
122,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
139,56
Экономия: -0,14 грн
139,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
122,84
Экономия: -1,02 грн
121,82 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
112,00
Экономия: -3,36 грн
108,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
117,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
123,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
122,37 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
132,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
104,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (1)
124,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (1)
127,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
121,50 грн
Лекафарм
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (1)
105,00 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Доброхотова Академика, 11
Всего: упаковка (1)
121,50 грн
Витамин
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
123,01
Экономия: -0,55 грн
122,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
123,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
123,83
Экономия: -0,61 грн
123,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
124,02
Экономия: -1,02 грн
123,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Черняхов, ул. Юлиана Мовчана, 16
Всего: упаковка (1)
123,86
Экономия: -2,11 грн
121,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (2)
123,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
123,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
141,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
124,09 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 42 мин
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -0,33 грн
82,17 грн