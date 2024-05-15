К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (1) 117,48 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 82,39 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 123,11 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 123,01 Экономия: -0,55 грн 122,46 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 6 Всего: упаковка (1) 122,68 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 122,79 Экономия: -0,22 грн 122,57 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (2) 112,00 Экономия: -3,36 грн 108,64 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (1) 124,10 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 123,07 Экономия: -1,29 грн 121,78 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 116,86 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (2) 141,14 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 13 мин График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (1) 117,00 Экономия: -9,36 грн 107,64 грн Забронировать

Жолдифарм Подробнее Открыто Закроется через 13 мин График работы Киев, ул. Дегтяревская, 12/7 Всего: упаковка (1) 125,70 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 100-А Всего: упаковка (2) 117,22 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Фастов, ул. Соборная, 18 Всего: упаковка (1) 124,04 Экономия: -1,65 грн 122,39 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А Всего: упаковка (2) 123,21 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 41 Всего: упаковка (1) 124,10 Экономия: -0,45 грн 123,65 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А Всего: упаковка (1) 82,87 Экономия: -1,01 грн 81,86 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коблево, ул. Одесская, 2/4 Всего: упаковка (2) 129,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е Всего: упаковка (2) 129,90 грн Забронировать