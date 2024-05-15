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D'OLIVA СТИК-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.8 г - Харьков (113324) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
117,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
82,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
123,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
123,01
Экономия: -0,55 грн
122,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
122,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
122,79
Экономия: -0,22 грн
122,57 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
112,00
Экономия: -3,36 грн
108,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
124,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
123,07
Экономия: -1,29 грн
121,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
116,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
141,14 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
117,00
Экономия: -9,36 грн
107,64 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
125,70 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
117,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (1)
124,04
Экономия: -1,65 грн
122,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (2)
123,21 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
124,10
Экономия: -0,45 грн
123,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
82,87
Экономия: -1,01 грн
81,86 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
129,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (2)
129,90 грн