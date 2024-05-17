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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИНДАЛЬНЫЙ УХОД" 100 мл - Запорожье (121519) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
125,51
Экономия: -5,51 грн
120,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
122,92
Экономия: -4,60 грн
118,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
138,74
Экономия: -5,22 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
130,86
Экономия: -6,94 грн
123,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
126,84
Экономия: -5,32 грн
121,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
125,24
Экономия: -6,92 грн
118,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
139,94
Экономия: -6,42 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
139,05
Экономия: -5,53 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
138,27
Экономия: -4,75 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
118,89
Экономия: -4,57 грн
114,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
142,07
Экономия: -8,55 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
138,51
Экономия: -4,99 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
138,65
Экономия: -5,13 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
131,81
Экономия: -7,01 грн
124,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
139,25
Экономия: -5,73 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
124,98
Экономия: -7,46 грн
117,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
141,20
Экономия: -7,68 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -4,79 грн
119,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (3)
142,19
Экономия: -8,67 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
140,68
Экономия: -7,16 грн
133,52 грн