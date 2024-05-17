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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИНДАЛЬНЫЙ УХОД" 100 мл - Одесса (121519) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
174,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
140,25
Экономия: -6,73 грн
133,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
164,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
139,74
Экономия: -6,22 грн
133,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
138,65
Экономия: -5,13 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
142,16
Экономия: -8,64 грн
133,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (2)
164,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
125,08
Экономия: -7,56 грн
117,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
126,72
Экономия: -5,20 грн
121,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (1)
164,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
126,15
Экономия: -3,83 грн
122,32 грн