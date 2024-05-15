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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИНДАЛЬНЫЙ УХОД" 100 мл - Харьков (121519) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
138,58
Экономия: -5,06 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
139,82
Экономия: -6,30 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
140,77
Экономия: -7,25 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
142,44
Экономия: -8,92 грн
133,52 грн
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
124,79
Экономия: -6,71 грн
118,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
129,46
Экономия: -6,34 грн
123,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
130,10
Экономия: -7,78 грн
122,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
140,30
Экономия: -6,78 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
128,81
Экономия: -7,29 грн
121,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
142,05
Экономия: -8,53 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
141,95
Экономия: -8,43 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
127,74
Экономия: -5,42 грн
122,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
141,42
Экономия: -7,90 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
140,88
Экономия: -7,36 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
140,60
Экономия: -7,08 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
125,39
Экономия: -7,75 грн
117,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
138,13
Экономия: -4,61 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
124,71
Экономия: -6,39 грн
118,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
140,61
Экономия: -7,09 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
124,77
Экономия: -7,25 грн
117,52 грн