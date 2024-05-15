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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК "ОЛИВКОВО-МИНДАЛЬНЫЙ УХОД" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (121519) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
138,57
Экономия: -5,05 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
138,41
Экономия: -4,89 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
130,48
Экономия: -4,96 грн
125,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
137,55
Экономия: -4,03 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
138,14
Экономия: -4,62 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
139,65
Экономия: -6,13 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
142,41
Экономия: -8,89 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
142,33
Экономия: -8,81 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
142,23
Экономия: -8,71 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
139,10
Экономия: -5,58 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
139,33
Экономия: -5,81 грн
133,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
141,54
Экономия: -8,02 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
141,53
Экономия: -8,01 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
127,28
Экономия: -5,76 грн
121,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (2)
137,79
Экономия: -4,27 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
140,74
Экономия: -7,22 грн
133,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
141,69
Экономия: -8,17 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
132,05
Экономия: -5,73 грн
126,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (2)
139,61
Экономия: -6,09 грн
133,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
137,77
Экономия: -4,25 грн
133,52 грн