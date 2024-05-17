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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА" 15 мл с родиолой и кофеином - Запорожье (121526) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
353,93
Экономия: -15,53 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
351,56
Экономия: -13,16 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
351,63
Экономия: -13,23 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
353,22
Экономия: -14,82 грн
338,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
358,20
Экономия: -19,80 грн
338,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
354,68
Экономия: -16,28 грн
338,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
350,45
Экономия: -12,05 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
351,94
Экономия: -13,54 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
360,06
Экономия: -21,66 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
351,06
Экономия: -12,66 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
351,39
Экономия: -12,99 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
343,39
Экономия: -17,87 грн
325,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
340,43
Экономия: -18,11 грн
322,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
352,92
Экономия: -14,52 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
359,89
Экономия: -21,49 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
357,86
Экономия: -19,46 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
315,31
Экономия: -12,19 грн
303,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
360,36
Экономия: -21,96 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
356,54
Экономия: -18,14 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
313,80
Экономия: -18,68 грн
295,12 грн