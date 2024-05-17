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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА" 15 мл с родиолой и кофеином - Одесса (121526) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
355,46
Экономия: -17,06 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
322,27
Экономия: -14,35 грн
307,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 20 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
351,39
Экономия: -12,99 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
351,78
Экономия: -21,38 грн
330,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
360,16
Экономия: -21,76 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
316,73
Экономия: -9,61 грн
307,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
361,17
Экономия: -22,77 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
354,41
Экономия: -16,01 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
351,12
Экономия: -12,72 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
350,04
Экономия: -11,64 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
350,35
Экономия: -11,95 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (3)
359,92
Экономия: -21,52 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
359,01
Экономия: -20,61 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
335,18
Экономия: -21,58 грн
313,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
360,46
Экономия: -22,06 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
348,69
Экономия: -10,29 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, просп. Добровольского, 109/1
Всего: упаковка (1)
350,85
Экономия: -12,45 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
Всего: упаковка (1)
361,45
Экономия: -23,05 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
304,56
Экономия: -10,24 грн
294,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
349,09
Экономия: -10,69 грн
338,40 грн