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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА" 15 мл с родиолой и кофеином - Киев (121526) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
357,45
Экономия: -19,05 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
362,02
Экономия: -14,02 грн
348,00 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
350,45
Экономия: -12,05 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
354,85
Экономия: -16,45 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
358,06
Экономия: -19,66 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
357,25
Экономия: -18,85 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
360,19
Экономия: -21,79 грн
338,40 грн
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
328,55
Экономия: -20,63 грн
307,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
358,94
Экономия: -20,54 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
358,30
Экономия: -19,90 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
342,58
Экономия: -21,78 грн
320,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
353,93
Экономия: -15,53 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
351,06
Экономия: -12,66 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
351,04
Экономия: -22,32 грн
328,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
335,90
Экономия: -18,38 грн
317,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
359,08
Экономия: -20,68 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 12 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
360,60
Экономия: -22,20 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
331,58
Экономия: -12,38 грн
319,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
354,37
Экономия: -15,97 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 12 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
356,61
Экономия: -18,21 грн
338,40 грн