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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА" 15 мл с родиолой и кофеином - Харьков (121526) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
354,37
Экономия: -15,97 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
345,22
Экономия: -17,78 грн
327,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
316,32
Экономия: -17,00 грн
299,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
355,83
Экономия: -17,43 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
359,92
Экономия: -21,52 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
316,38
Экономия: -18,78 грн
297,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
355,59
Экономия: -17,19 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
328,89
Экономия: -14,49 грн
314,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
321,39
Экономия: -18,19 грн
303,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
321,00
Экономия: -19,28 грн
301,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
360,01
Экономия: -21,37 грн
338,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
318,22
Экономия: -13,50 грн
304,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
342,45
Экономия: -16,37 грн
326,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
328,35
Экономия: -18,03 грн
310,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
358,69
Экономия: -20,05 грн
338,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
357,30
Экономия: -18,66 грн
338,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
356,59
Экономия: -17,95 грн
338,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
360,96
Экономия: -22,32 грн
338,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
356,67
Экономия: -18,27 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
356,62
Экономия: -17,98 грн
338,64 грн