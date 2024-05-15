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D'OLIVA БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ "ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА" 15 мл с родиолой и кофеином - Днепр (Днепропетровск) (121526) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
351,19
Экономия: -12,79 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
338,26
Экономия: -11,94 грн
326,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
351,77
Экономия: -13,37 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
350,11
Экономия: -11,71 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
350,14
Экономия: -11,74 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
360,29
Экономия: -21,89 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
353,93
Экономия: -15,53 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
360,94
Экономия: -22,54 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
360,46
Экономия: -22,06 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
352,55
Экономия: -14,15 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
353,12
Экономия: -14,72 грн
338,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
358,74
Экономия: -20,34 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
333,16
Экономия: -18,86 грн
314,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
354,44
Экономия: -16,04 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
349,23
Экономия: -10,83 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
331,30
Экономия: -17,00 грн
314,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
359,11
Экономия: -20,71 грн
338,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
353,83
Экономия: -15,43 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
349,16
Экономия: -10,76 грн
338,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
330,00
Экономия: -18,80 грн
311,20 грн