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Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл блистер в пачке, №5 - Запорожье (406847) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), картридж (4)
1634,31
Экономия: -160,37 грн
1473,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
1486,26 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор для инъекций (2)
1508,13 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
1494,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: картридж (4)
1612,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1486,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
1605,11
Экономия: -84,10 грн
1521,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1506,79
Экономия: -103,96 грн
1402,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
1567,67
Экономия: -148,28 грн
1419,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), картридж (1)
1612,68
Экономия: -124,84 грн
1487,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
1612,22
Экономия: -138,28 грн
1473,94 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
1631,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: раствор для инъекций (1)
1604,34
Экономия: -83,33 грн
1521,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3), картридж (2)
1735,06
Экономия: -128,95 грн
1606,11 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (8)
1553,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
1334,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1612,02
Экономия: -94,06 грн
1517,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: раствор для инъекций (4)
1499,69
Экономия: -97,35 грн
1402,34 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
1494,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (15)
1494,90 грн