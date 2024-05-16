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Айлар® раствор для инъекций 100 МЕ/мл картридж 3 мл блистер в пачке, №5 - Киев (406847) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
1506,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
1475,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1546,50
Экономия: -82,70 грн
1463,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), картридж (2)
1510,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
1602,15 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: раствор для инъекций (2)
1553,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
1632,61
Экономия: -180,30 грн
1452,31 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
1553,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
1505,90
Экономия: -42,10 грн
1463,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
1542,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
1688,18
Экономия: -161,15 грн
1527,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
1622,85
Экономия: -164,30 грн
1458,55 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
1546,50
Экономия: -82,70 грн
1463,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
1708,32
Экономия: -181,29 грн
1527,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: раствор для инъекций (4)
1610,86
Экономия: -191,47 грн
1419,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
1334,00 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
1542,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 16:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (4)
1553,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
1574,68
Экономия: -111,82 грн
1462,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
1600,78
Экономия: -153,64 грн
1447,14 грн