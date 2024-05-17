Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИПРОСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОРТИКОСТЕРОИДОВАктивные кортикостероиды (группа III)Флуоцинолона ацетонидАлергодермЦены в аптеках

Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Львов (404756) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
42,20
Экономия: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
50,30
Экономия: -16,67 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
45,33
Экономия: -11,70 грн
33,63 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (10)
40,90
Экономия: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
52,50
Экономия: -18,87 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
46,20
Экономия: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
56,01
Экономия: -22,38 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
41,14
Экономия: -7,51 грн
33,63 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
40,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
54,90
Экономия: -21,27 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (4)
48,23
Экономия: -14,60 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (3)
48,30
Экономия: -14,67 грн
33,63 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
38,12
Экономия: -4,49 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
48,30
Экономия: -14,67 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (2)
52,50
Экономия: -18,87 грн
33,63 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
43,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
36,90
Экономия: -3,27 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
42,74
Экономия: -9,11 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (1)
44,20
Экономия: -10,57 грн
33,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
47,80
Экономия: -14,17 грн
33,63 грн