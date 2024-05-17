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Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Запорожье (741296) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
882,00
Экономия: -145,50 грн
736,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
930,00
Экономия: -193,50 грн
736,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
917,12
Экономия: -112,30 грн
804,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
701,32
Экономия: -38,32 грн
663,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
875,99
Экономия: -115,45 грн
760,54 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (13)
870,00
Экономия: -133,50 грн
736,50 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
805,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
805,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
831,18
Экономия: -36,48 грн
794,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
805,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
836,25
Экономия: -90,10 грн
746,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
571,35
Экономия: -21,39 грн
549,96 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
805,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
624,18
Экономия: -30,97 грн
593,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
818,72
Экономия: -41,72 грн
777,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
765,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
885,31
Экономия: -148,32 грн
736,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
886,47
Экономия: -140,30 грн
746,17 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
870,00
Экономия: -133,50 грн
736,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
867,72
Экономия: -63,16 грн
804,56 грн