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Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Одесса (741296) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
661,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
772,19
Экономия: -32,99 грн
739,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
885,49
Экономия: -245,79 грн
639,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
640,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
749,52
Экономия: -44,82 грн
704,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
805,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
670,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
640,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
805,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
810,71
Экономия: -39,71 грн
771,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
733,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
764,32
Экономия: -47,32 грн
717,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
805,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
845,72
Экономия: -64,01 грн
781,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
793,98
Экономия: -173,33 грн
620,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
640,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
622,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
839,18
Экономия: -50,18 грн
789,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
554,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
790,80
Экономия: -81,33 грн
709,47 грн