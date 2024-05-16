Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Киев (741296) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, ул. Владимирская, 42
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Аптека низких цен
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Киев, ул. Бассейная, 10
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Аптека низких цен
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (210)
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
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Киев, бульв. Леси Украинки, 2