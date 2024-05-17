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Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №30 - Запорожье (741294) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
528,00
Экономия: -96,90 грн
431,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
507,00
Экономия: -75,90 грн
431,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
561,00
Экономия: -129,90 грн
431,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
386,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
526,50
Экономия: -163,94 грн
362,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
485,21
Экономия: -48,53 грн
436,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
460,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
517,99
Экономия: -72,70 грн
445,29 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
507,00
Экономия: -75,90 грн
431,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
472,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
472,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
501,72
Экономия: -31,27 грн
470,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
472,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
485,65
Экономия: -36,72 грн
448,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
504,91
Экономия: -32,64 грн
472,27 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
472,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
526,84
Экономия: -90,52 грн
436,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
471,00
Экономия: -40,97 грн
430,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (2)
536,18
Экономия: -134,93 грн
401,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
472,10 грн