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Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №30 - Одесса (741294) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
416,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (2)
460,41
Экономия: -19,67 грн
440,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
472,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
416,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
427,25
Экономия: -25,55 грн
401,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
582,99
Экономия: -137,70 грн
445,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
348,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
472,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2), блистер (1)
485,49
Экономия: -27,64 грн
457,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
505,28
Экономия: -55,20 грн
450,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
472,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), блистер (1)
507,00
Экономия: -41,37 грн
465,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
472,55
Экономия: -127,23 грн
345,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
357,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1), блистер (2)
346,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
500,96
Экономия: -30,70 грн
470,26 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
526,70
Экономия: -76,50 грн
450,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
467,84
Экономия: -52,37 грн
415,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
424,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: блистер (2)
416,90 грн