Адажио® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №30 - Харьков (741294) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Всего: упаковка (2)
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
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Харьков, ул. Университетская, 33
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74