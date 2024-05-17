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Бетофтан® капли глазные, суспензия 2,5 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Львов (378423) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
161,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
131,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
161,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
177,50
Экономия: -25,30 грн
152,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
144,90 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
173,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
176,85
Экономия: -24,65 грн
152,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
171,45
Экономия: -19,25 грн
152,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
161,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
195,60
Экономия: -43,50 грн
152,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
166,07
Экономия: -22,50 грн
143,57 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
170,50
Экономия: -18,30 грн
152,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
204,99
Экономия: -52,79 грн
152,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
161,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 29 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
196,19
Экономия: -43,99 грн
152,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
131,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
159,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
173,99
Экономия: -21,79 грн
152,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
161,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
161,10 грн