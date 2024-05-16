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Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем 60 доз, №1 - Киев (336131) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 7
Всего: упаковка (1)
425,90
Экономия: -95,30 грн
330,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
Всего: упаковка (1)
418,50
Экономия: -87,90 грн
330,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом