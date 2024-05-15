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Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия 50 мкг/доза флакон с насосом-дозатором с распылителем 140 доз, №1 - Днепр (Днепропетровск) (336128) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
419,46
Экономия: -59,91 грн
359,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
406,97
Экономия: -47,42 грн
359,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
433,04
Экономия: -81,45 грн
351,59 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
479,00
Экономия: -118,80 грн
360,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
398,99
Экономия: -42,87 грн
356,12 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
397,45
Экономия: -93,26 грн
304,19 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
413,46
Экономия: -87,12 грн
326,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
377,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
394,99
Экономия: -38,87 грн
356,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
420,85
Экономия: -96,84 грн
324,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
327,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
447,90
Экономия: -87,70 грн
360,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
430,58
Экономия: -126,39 грн
304,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
408,50
Экономия: -104,62 грн
303,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
416,02
Экономия: -89,68 грн
326,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
420,62
Экономия: -94,28 грн
326,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
349,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
416,15
Экономия: -94,82 грн
321,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
336,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
425,82
Экономия: -121,94 грн
303,88 грн