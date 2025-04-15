Киев
Диацеф (Diacef)

Диацеф (Diacef)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
125.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
74,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
171.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
188.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
199.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
163,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
230.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
261.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
415.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
440.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
78,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций 2000 мг флакон №1
Sance Laboratories
246,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
452.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
76,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 5
453.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 126
516.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
533.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
89,68
Экономия при брони: -17,88 грн
71,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 18 мин
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
703.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
70,58 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
703.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
74,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
725.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
842.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
844.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
844.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,53 грн
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