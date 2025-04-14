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Диацеф (Diacef)
Диацеф (Diacef)
Одесса
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D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
163,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
251.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
276.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
74,29
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
318.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
89,68
Экономия при брони:
-17,88 грн
71,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 126
350.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
355.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, просп. Свободы, 77
355.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
356.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
372.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
404.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
418.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
70,58
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
435.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
78,63
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций 2000 мг флакон №1
Sance Laboratories
246,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
443.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
447.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
76,15
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 5
447.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
462.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
74,91
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
507.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
617.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
618.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,53
грн
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