Киев
Диацеф (Diacef)

Диацеф (Diacef)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,53 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
46.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Самбор, ул. Валовая, 18-В
69.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
119.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
157.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
74,91 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
223.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
70,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
318.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
89,68
Экономия при брони: -17,88 грн
71,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 126
327.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 5
462.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
463.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
76,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
468.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
78,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций 2000 мг флакон №1
Sance Laboratories
246,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
475.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
613.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
666.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
163,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
684.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
73,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
686.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
701.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
75,61 грн
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