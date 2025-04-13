Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций 2000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, просп. Науки, 9
5.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, ул. Вышгородская, 33
7.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Киев, просп. Свободы, 5
9.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Обухов, ул. Каштановая, 14
37.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Винница, ул. Киевская, 126
197.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
226.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
249.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 77
257.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
257.7 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
259.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
89,68
Экономия при брони: -17,88 грн
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
275.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
339.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
342.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
364.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается через 27 мин
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
375.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
431.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
441.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Лычаковская, 71
466.1 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
468.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories