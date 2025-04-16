Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
69.8 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
109.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
124.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
131.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
132.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 98-А
229.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Каштановая, 14
317.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 9
346.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций 2000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 33
358.9 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 5
360.0 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
391.3 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
403.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
89,68
Экономия при брони: -17,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
570.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 54-А
573.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
597.6 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
715.2 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
717.4 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
717.5 км
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Sance Laboratories