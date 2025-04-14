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Иматиниб-Виста (Imatinib)
Иматиниб-Виста (Imatinib)
Харьков
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Иматиниб-Виста капсулы 100 мг блистер №120
ООО "БУСТ ФАРМА"
5381,03
грн
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В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 290
454.2 км
Иматиниб-Виста капсулы 100 мг блистер №120
ООО "БУСТ ФАРМА"
5164,85
грн
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