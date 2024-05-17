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АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Запорожье (112466) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -22,00 грн
108,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
135,00
Экономия: -27,00 грн
108,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
105,96 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
135,00
Экономия: -29,00 грн
106,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (7)
130,00
Экономия: -24,00 грн
106,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
116,39
Экономия: -7,59 грн
108,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -21,50 грн
108,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
112,51
Экономия: -6,61 грн
105,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -16,50 грн
108,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
116,83
Экономия: -8,55 грн
108,28 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
112,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется через 27 мин
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (2)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
103,70 грн