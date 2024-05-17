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АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Львов (112466) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (2)
148,99
Экономия: -50,92 грн
98,07 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (3)
117,50 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -5,02 грн
95,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
129,37
Экономия: -7,37 грн
122,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
112,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
122,00
Экономия: -9,76 грн
112,24 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (9)
104,50
Экономия: -3,13 грн
101,37 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -3,06 грн
98,94 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -18,92 грн
98,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
112,55
Экономия: -4,65 грн
107,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
122,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -16,50 грн
108,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
Всего: упаковка (1)
105,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (3)
103,70 грн