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АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50 - Киев (112466) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
122,00
Экономия: -9,76 грн
112,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
129,37
Экономия: -7,37 грн
122,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (9)
104,50
Экономия: -3,13 грн
101,37 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -3,06 грн
98,94 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
115,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (2)
110,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
101,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
99,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
124,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -18,92 грн
98,07 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
125,00
Экономия: -16,50 грн
108,50 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
100,50
Экономия: -5,02 грн
95,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
111,23
Экономия: -5,33 грн
105,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (3)
117,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
112,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
112,64
Экономия: -3,84 грн
108,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
111,82
Экономия: -13,52 грн
98,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
Всего: упаковка (1)
117,17
Экономия: -8,89 грн
108,28 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
122,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (3)
112,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (3)
103,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
103,70 грн