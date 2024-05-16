К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Гончара Олеся, 25 Всего: упаковка (1) 111,23 Экономия: -5,33 грн 105,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Обуховка, ул. Центральная, 71 Всего: упаковка (1) 113,03 Экономия: -14,69 грн 98,34 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (4) 135,00 Экономия: -29,00 грн 106,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, просп. Металлургов, 14 Всего: упаковка (1) 105,96 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (5) 135,00 Экономия: -27,00 грн 108,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 130,00 Экономия: -22,00 грн 108,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (7) 130,00 Экономия: -24,00 грн 106,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 125,00 Экономия: -16,50 грн 108,50 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-В Всего: упаковка (1) 116,99 Экономия: -18,92 грн 98,07 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 6 Всего: упаковка (1) 102,00 Экономия: -3,06 грн 98,94 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (9) 104,50 Экономия: -3,13 грн 101,37 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (2) 122,00 Экономия: -9,76 грн 112,24 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А Всего: упаковка (1) 129,76 Экономия: -7,76 грн 122,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Николаев, ул. Пограничная, 248 Всего: упаковка (1) 117,17 Экономия: -8,89 грн 108,28 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Коблево, ул. Одесская, 2/4 Всего: упаковка (1) 122,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е Всего: упаковка (1) 103,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Южное, просп. Мира, 19-Е Всего: упаковка (3) 112,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Южное, просп. Мира, 13/5 Всего: упаковка (3) 103,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 101 Всего: упаковка (1) 112,70 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 159 Всего: упаковка (1) 102,50 грн Забронировать