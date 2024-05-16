К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Свободы, 46 Всего: упаковка (1) 88,65 Экономия: -8,82 грн 79,83 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Польская, 14 Всего: упаковка (2) 106,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1 Всего: упаковка (2) 100,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Филатова Академика, 86 Всего: упаковка (2) 90,60 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черноморск, просп. Мира, 31-Д Всего: упаковка (1) 100,00 грн Забронировать