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L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Запорожье (103837) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
107,50
Экономия: -19,90 грн
87,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -12,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -14,39 грн
87,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
85,54 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
121,00
Экономия: -31,00 грн
90,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -10,39 грн
87,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (2)
122,00
Экономия: -32,00 грн
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (2)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -12,90 грн
87,60 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (3)
116,99
Экономия: -29,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -21,90 грн
87,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -18,39 грн
87,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: капсулы (40)
110,50
Экономия: -22,90 грн
87,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: капсулы (40)
109,99
Экономия: -22,39 грн
87,60 грн