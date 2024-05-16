Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-ТИРОЗИНЦены в аптеках

L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Львов (103837) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
103,99
Экономия: -16,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
112,99
Экономия: -25,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
119,99
Экономия: -32,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
109,99
Экономия: -22,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
127,50
Экономия: -39,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
102,50
Экономия: -14,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
109,99
Экономия: -22,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -20,39 грн
87,60 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (13)
97,50
Экономия: -9,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
104,50
Экономия: -16,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -29,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (2)
111,50
Экономия: -23,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (3)
116,99
Экономия: -29,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -37,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (4)
103,99
Экономия: -16,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (2)
120,99
Экономия: -33,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -17,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (4)
109,50
Экономия: -21,90 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (1)
124,99
Экономия: -37,39 грн
87,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
129,99
Экономия: -42,39 грн
87,60 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом