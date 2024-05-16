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L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Киев (103837) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -29,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
126,50
Экономия: -38,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (2)
110,99
Экономия: -23,29 грн
87,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
105,00
Экономия: -8,40 грн
96,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -17,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
112,99
Экономия: -25,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -25,80 грн
87,70 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
101,10 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -22,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
115,99
Экономия: -28,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -17,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -22,90 грн
87,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -28,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (2)
120,99
Экономия: -33,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -14,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (2)
108,99
Экономия: -21,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -23,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -17,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Каштановая, 7
Всего: капсулы (10)
112,50
Экономия: -24,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
Всего: упаковка (1)
116,99
Экономия: -29,39 грн
87,60 грн