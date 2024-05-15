L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Харьков (103837) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, проезд Стадионный, 11
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Харьков, ул. Золочевская, 19
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Харьков, ул. Библика, 1-Б
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Харьков, ул. Павлова Академика, 120
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
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Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
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Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
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Полтава, ул. Мира, 9
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Полтава, ул. Соборности, 66-В