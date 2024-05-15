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L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Харьков (103837) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
103,99
Экономия: -16,29 грн
87,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
85,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
100,99
Экономия: -13,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -10,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -18,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (2)
123,99
Экономия: -36,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
96,99
Экономия: -9,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -15,80 грн
87,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
99,50
Экономия: -11,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Всего: упаковка (3)
116,50
Экономия: -28,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (4)
102,50
Экономия: -14,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (3)
125,50
Экономия: -37,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -20,29 грн
87,70 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (2)
101,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (1)
97,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (1)
112,99
Экономия: -25,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -22,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
104,99
Экономия: -17,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -20,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
117,99
Экономия: -30,29 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
114,50
Экономия: -26,80 грн
87,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (4)
104,99
Экономия: -17,29 грн
87,70 грн