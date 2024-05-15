Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники аминокислотL-ТИРОЗИНЦены в аптеках

L-ТИРОЗИН капсулы, №50 - Днепр (Днепропетровск) (103837) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -18,29 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
113,99
Экономия: -26,29 грн
87,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: капсулы (40)
109,99
Экономия: -22,29 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -22,80 грн
87,70 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: капсулы (40)
92,99
Экономия: -6,72 грн
86,27 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
97,50
Экономия: -9,80 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
105,99
Экономия: -18,29 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (3)
112,99
Экономия: -25,29 грн
87,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
99,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -18,29 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -9,29 грн
87,70 грн
В других городах:
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
99,50
Экономия: -11,80 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (3)
103,99
Экономия: -16,29 грн
87,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
111,00
Экономия: -20,00 грн
91,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (2)
110,00
Экономия: -20,00 грн
90,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (6)
121,00
Экономия: -31,00 грн
90,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -12,80 грн
87,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -10,29 грн
87,70 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -17,80 грн
87,70 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -19,00 грн
91,00 грн