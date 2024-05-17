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Алтея корни корни 60 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Запорожье (441669) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
64,42
Экономия: -6,75 грн
57,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
52,77
Экономия: -7,09 грн
45,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
70,23
Экономия: -3,94 грн
66,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
68,07
Экономия: -4,65 грн
63,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
65,07
Экономия: -6,02 грн
59,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (1)
66,02
Экономия: -8,21 грн
57,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
63,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
51,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
65,78
Экономия: -8,29 грн
57,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
65,89
Экономия: -8,23 грн
57,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (2)
69,19
Экономия: -3,90 грн
65,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
69,62
Экономия: -4,20 грн
65,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
56,93
Экономия: -9,17 грн
47,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
61,98
Экономия: -2,70 грн
59,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
64,87
Экономия: -7,35 грн
57,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
64,48
Экономия: -7,26 грн
57,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
64,20
Экономия: -5,15 грн
59,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (2)
65,67
Экономия: -4,38 грн
61,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
68,08
Экономия: -3,66 грн
64,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
51,41
Экономия: -4,09 грн
47,32 грн