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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей баллон 58 г - Запорожье (84533) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
93,00
Экономия: -20,00 грн
73,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
80,06
Экономия: -7,41 грн
72,65 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (3)
112,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (2)
113,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (2)
81,67
Экономия: -7,12 грн
74,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
82,38
Экономия: -6,63 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
76,75
Экономия: -2,59 грн
74,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (3)
79,33
Экономия: -4,55 грн
74,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (2)
91,05
Экономия: -16,15 грн
74,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
86,15
Экономия: -11,86 грн
74,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
91,73
Экономия: -16,83 грн
74,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
80,55
Экономия: -6,83 грн
73,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
113,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
112,81 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
84,47
Экономия: -9,99 грн
74,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
81,83
Экономия: -7,24 грн
74,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (3)
81,61
Экономия: -7,61 грн
74,00 грн