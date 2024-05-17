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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей баллон 58 г - Одесса (84533) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (4)
83,79
Экономия: -9,20 грн
74,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (2)
69,20 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
100,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
81,31
Экономия: -6,72 грн
74,59 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (2)
88,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
81,83
Экономия: -7,24 грн
74,59 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
84,47
Экономия: -9,99 грн
74,48 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
Всего: упаковка (1)
74,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
82,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (2)
91,05
Экономия: -16,15 грн
74,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
86,15
Экономия: -11,86 грн
74,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (3)
79,33
Экономия: -4,55 грн
74,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (1)
85,21
Экономия: -9,37 грн
75,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (1)
84,16
Экономия: -11,36 грн
72,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, просп. Победы, 22/1
Всего: упаковка (2)
91,38
Экономия: -14,50 грн
76,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
91,73
Экономия: -16,83 грн
74,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
93,00
Экономия: -20,00 грн
73,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
84,35
Экономия: -8,84 грн
75,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
80,52
Экономия: -6,42 грн
74,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн