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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей баллон 58 г - Киев (84533) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
112,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
112,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
83,66
Экономия: -8,95 грн
74,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
113,82 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (2)
76,04 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
100,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
90,47
Экономия: -15,48 грн
74,99 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (2)
86,37
Экономия: -6,48 грн
79,89 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (2)
79,00
Экономия: -3,95 грн
75,05 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
77,00
Экономия: -2,31 грн
74,69 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (1)
100,80 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
81,54
Экономия: -6,65 грн
74,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (1)
88,55
Экономия: -7,55 грн
81,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
83,37
Экономия: -7,86 грн
75,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
Всего: упаковка (3)
113,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 100
Всего: упаковка (1)
113,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (2)
112,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
113,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (2)
113,90 грн