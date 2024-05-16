Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ" спрей баллон 58 г - Харьков (84533) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
113,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
112,81 грн
Магнолия
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (1)
94,00 грн
Сатурн-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (1)
88,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (3)
81,12
Экономия: -7,12 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
78,57
Экономия: -4,85 грн
73,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
82,76
Экономия: -7,01 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
77,27
Экономия: -3,11 грн
74,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (2)
82,32
Экономия: -7,77 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
77,72
Экономия: -5,07 грн
72,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (3)
112,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 22-А
Всего: упаковка (2)
113,13 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
88,66
Экономия: -13,76 грн
74,90 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
87,00
Экономия: -14,00 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (3)
77,91
Экономия: -3,13 грн
74,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
79,27
Экономия: -5,17 грн
74,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
86,01
Экономия: -11,72 грн
74,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (2)
91,15
Экономия: -16,25 грн
74,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
Всего: упаковка (1)
83,89
Экономия: -11,09 грн
72,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 22/1
Всего: упаковка (2)
90,76
Экономия: -13,88 грн
76,88 грн