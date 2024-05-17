Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиДругие средства по уходу за слизистыми оболочкамиАПИФАРМ ОТ ХРАПАЦены в аптеках

АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Запорожье (99576) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
46,70
Экономия: -7,70 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
40,69
Экономия: -2,80 грн
37,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
43,92
Экономия: -2,02 грн
41,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
39,55
Экономия: -1,65 грн
37,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
51,80
Экономия: -12,80 грн
39,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
40,43
Экономия: -3,32 грн
37,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
41,96
Экономия: -1,81 грн
40,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
41,19
Экономия: -5,41 грн
35,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (2)
42,05
Экономия: -1,90 грн
40,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
47,21
Экономия: -6,93 грн
40,28 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -11,00 грн
37,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
39,06
Экономия: -2,16 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
40,57
Экономия: -2,70 грн
37,87 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
45,00
Экономия: -8,00 грн
37,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
42,47
Экономия: -2,57 грн
39,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 28 мин
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
41,94
Экономия: -4,54 грн
37,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (3)
42,31
Экономия: -4,91 грн
37,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -2,54 грн
39,46 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
40,36
Экономия: -1,76 грн
38,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 58 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
39,54
Экономия: -2,33 грн
37,21 грн