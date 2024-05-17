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АПИФАРМ ОТ ХРАПА капли флакон 10 мл - Львов (99576) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
41,59
Экономия: -3,77 грн
37,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (4)
39,58
Экономия: -1,83 грн
37,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
34,53
Экономия: -1,03 грн
33,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (4)
42,67
Экономия: -2,77 грн
39,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
39,39
Экономия: -2,49 грн
36,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (7)
38,11
Экономия: -1,95 грн
36,16 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
46,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 63
Всего: упаковка (6)
41,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Любинская, 104
Всего: упаковка (2)
43,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Драгана, 1
Всего: упаковка (1)
45,10 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
29,83
Экономия: -1,08 грн
28,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Яворов, ул. Маковея, 41/2
Всего: упаковка (1)
53,80
Экономия: -14,80 грн
39,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
39,48
Экономия: -2,58 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
38,91
Экономия: -2,01 грн
36,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
Всего: упаковка (1)
39,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
39,44
Экономия: -1,62 грн
37,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
38,93
Экономия: -2,03 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (1)
39,41
Экономия: -2,51 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
Всего: упаковка (1)
38,68
Экономия: -2,38 грн
36,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
Всего: упаковка (2)
41,61
Экономия: -2,71 грн
38,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
39,35
Экономия: -1,60 грн
37,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (2)
39,74
Экономия: -1,92 грн
37,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
39,80
Экономия: -3,79 грн
36,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
39,72
Экономия: -2,27 грн
37,45 грн