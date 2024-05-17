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АПИФАРМ капли в нос 10 мл - Одесса (78251) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
18,91
Экономия: -2,38 грн
16,53 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 54 мин
Каменец-Подольский, ул. Ценского, 5
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 45/7
Всего: упаковка (1)
17,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 54 мин
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 20
Всего: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Коновальца Евгения, 8-В
Всего: упаковка (1)
19,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Борщев, ул. Шевченко, 13-А
Всего: упаковка (1)
18,90 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 54 мин
Залещики, ул. Стефаника, 17-А/2
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 54 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 42/1
Всего: упаковка (1)
20,80 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 90-А
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
16,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 54 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 5
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 54 мин
Хоростков, ул. Независимости, 68-Б
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Бучач, ул. Шухевича, 48
Всего: упаковка (1)
19,40 грн