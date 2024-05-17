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АПИФАРМ капли в нос 10 мл - Львов (78251) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
18,91
Экономия: -2,38 грн
16,53 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Веселая, 1
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудки, ул. Самборская, 2
Всего: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Полуботка Гетьмана, 4-А
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Золочев, ул. Бандеры Степана, 6
Всего: упаковка (1)
18,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 66
Всего: упаковка (1)
20,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 17
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 24
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 16
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, пл. Рынок, 17
Всего: упаковка (1)
43,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Волчинец, ул. Симоненко Василия, 31
Всего: упаковка (2)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 11-А
Всего: упаковка (1)
44,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
20,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 34-Г
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 111-А
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Бучач, ул. Шухевича, 48
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 23
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Хоростков, ул. Независимости, 68-Б
Всего: упаковка (1)
19,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 07:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 5
Всего: упаковка (1)
19,40 грн