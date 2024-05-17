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АЛФАВИТ® ДИАБЕТ таблетки, №60 - Запорожье (464845) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
227,30 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
234,17 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
268,93
Экономия: -46,30 грн
222,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
248,48
Экономия: -25,32 грн
223,16 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
241,00
Экономия: -35,00 грн
206,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
224,13 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
227,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
251,96
Экономия: -29,37 грн
222,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
247,15
Экономия: -22,77 грн
224,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
268,21
Экономия: -26,83 грн
241,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
227,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
235,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 29 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
227,30 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
227,30 грн