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АЛФАВИТ® ДИАБЕТ таблетки, №60 - Одесса (464845) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
227,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
184,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
265,65
Экономия: -44,87 грн
220,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
238,25
Экономия: -20,52 грн
217,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
227,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
227,30 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
256,91
Экономия: -34,23 грн
222,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
227,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
183,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
227,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
210,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
223,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
227,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
251,59
Экономия: -28,94 грн
222,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (132)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
227,30 грн